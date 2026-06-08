Раскрыты цены на туры по Золотому кольцу России на длинные июньские выходные

Туры по Золотому кольцу России на длинные июньские выходные стоят от 23 тысяч до 80 тысяч рублей на двоих. Цены раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным источника, стоимость сильно разнится в зависимости от уровня отеля, продолжительности и насыщенности тура. Так, в программу самого бюджетного варианта на праздничные даты, «Выходные на Волге — лето» от компании «Интурист», входит знакомство с волжскими городами, прогулки по набережным и классические экскурсии по основным достопримечательностям.
Чуть дороже обойдется автобусная экскурсия «Царь велел меды кушать» от того же туроператора. В ее программу включена гастрономическая составляющая: дегустации медовухи и знакомство с традициями русского пчеловодства. А маршрут «Быль-небылица о ситце и Жар-птице» посвящен ивановским промыслам и текстильным традициям региона.
Двухдневные программы предлагает и компания «Мультитур». Например, тур «Русь святая» с размещением в четырехзвездочном отеле или маршрут «Волжское залесье» с остановкой в трехзвездочной гостинице. Оба варианта подойдут туристам, которые хотят на пару дней «сменить картинку».
Среди трехдневных маршрутов — «От Оки до Волги» и «Путешествие по волжским городам» от компании Coral Travel, а также «3 дня на Владимирской земле», «Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями» и «Путешествие в Царство Жар-птицы» от туроператора «Алеан».
Ранее сообщалось, что для городов Золотого кольца придумали новые логотипы на базе неочевидных ассоциаций с ними. Например, в логотипе Ярославля, где в 2025 году открылся Шахматный клуб Карякина, использованы шахматные фигуры, в логотипе Владимира, рядом с которым находится город Гусь-Хрустальный, — гуси.