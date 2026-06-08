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17:39, 8 июня 2026Моя страна

Раскрыты цены на туры по Золотому кольцу России на длинные июньские выходные

АТОР: Туры по Золотому кольцу России на июньские выходные стоят от 23 тысяч рублей
Алина Черненко
Суздаль

Суздаль. Фото: high fliers / Shutterstock / Fotodom

Туры по Золотому кольцу России на длинные июньские выходные стоят от 23 тысяч до 80 тысяч рублей на двоих. Цены раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, стоимость сильно разнится в зависимости от уровня отеля, продолжительности и насыщенности тура. Так, в программу самого бюджетного варианта на праздничные даты, «Выходные на Волге — лето» от компании «Интурист», входит знакомство с волжскими городами, прогулки по набережным и классические экскурсии по основным достопримечательностям.

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Чуть дороже обойдется автобусная экскурсия «Царь велел меды кушать» от того же туроператора. В ее программу включена гастрономическая составляющая: дегустации медовухи и знакомство с традициями русского пчеловодства. А маршрут «Быль-небылица о ситце и Жар-птице» посвящен ивановским промыслам и текстильным традициям региона.

Двухдневные программы предлагает и компания «Мультитур». Например, тур «Русь святая» с размещением в четырехзвездочном отеле или маршрут «Волжское залесье» с остановкой в трехзвездочной гостинице. Оба варианта подойдут туристам, которые хотят на пару дней «сменить картинку».

Среди трехдневных маршрутов — «От Оки до Волги» и «Путешествие по волжским городам» от компании Coral Travel, а также «3 дня на Владимирской земле», «Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями» и «Путешествие в Царство Жар-птицы» от туроператора «Алеан».

Ранее сообщалось, что для городов Золотого кольца придумали новые логотипы на базе неочевидных ассоциаций с ними. Например, в логотипе Ярославля, где в 2025 году открылся Шахматный клуб Карякина, использованы шахматные фигуры, в логотипе Владимира, рядом с которым находится город Гусь-Хрустальный, — гуси.

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