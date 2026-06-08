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12:49, 8 июня 2026Экономика

Россиянам назвали регионы с самой доступной ипотекой

М2: Легче всего расплатиться по ипотеке в Мурманской и Магаданской областях
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России ипотека доступнее всего для жителей Мурманской и Магаданской областей. Соответствующее исследование провел аналитический центр экосистемы недвижимости М2, результаты публикует «Газета.Ru».

Для расчетов брались данные Росстата, квартира площадью 57,6 квадратного метра и кредит сроком 30 лет с первоначальным взносом в 30 процентов. Рейтинг возглавила Мурманская область — по данным компании, соотношение требуемого дохода к средней зарплате здесь составляет всего 0,9. Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 1. Тройку лидеров замкнули Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — в этих регионах соотношение равнялось 1,1. Неплохие результаты показали Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель не превысил 1,2. Такие цифры говорят о том, что местные жители могут спокойно выплачивать ипотеку даже на дорогую недвижимость.

В столицах соотношение необходимо для оформления ипотеки дохода и средней зарплаты составляет 2,6, что выше среднего по стране показателя (1,8). Однако и здесь заметно снижение ипотечной нагрузки: так, в Москве ежемесячный платеж по жилищному кредиту на вторичном рынке упал на 26 процентов, в Подмосковье — на 21 процент, а в Санкт-Петербурге — на 38 процентов.

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В регионах с городами-миллионниками ипотечная нагрузка за последнее время снизилась в среднем на 26 процентов. Речь идет о Кубани, Красноярском и Пермском краях, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Самарской, Волгоградской, Воронежской и Омской областях, а также Татарстане и Башкирии. Медианное соотношение требуемого дохода для ипотечника и средней зарплаты в этих регионах достигает 1,9. Таким образом, по наблюдениям аналитиков, покупка жилья стала более досягаемой целью для семей с двумя детьми.

Тем не менее рыночные ставки остаются все еще запредельно высокими, что делают семейную программу самым доступным вариантом для тех, кто мечтает о собственном жилье. Ежемесячный платеж по льготной ипотеке вырос на 8,7 процента, достигнув 106 тысяч рублей, но в сравнение с рыночной ипотекой такой показатель ниже почти в два раза.

Ранее россиян предупредили об ошибках, которые могут лишить шанса взять ипотеку. Отказать в ней могут, если заявитель уже допускал просрочки по предыдущим кредитам, мошенники оформляли на его имя кредитные карты или микрозаймы и даже просто рассылали на его имя запросы в микрофинансовые организации, а также если при передаче данных между банками и бюро кредитных историй возник сбой.

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