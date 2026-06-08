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21:30, 8 июня 2026Экономика

Россияне назвали главные препятствия для оформления ипотеки

«Гранель»: Россияне не оформляют ипотеку из-за страха перед большим кредитом
Александра Качан (Редактор)

Самым популярным препятствие к оформлению ипотеки в России является страх заемщиков перед большими кредитами. О том, почему россияне не решаются купить жилье, «Ленте.ру» рассказали эксперты ГК «Гранель».

Более трети жителей страны (37 процентов) заявили, что не видят препятствий к покупке квартиры и не испытывают дискомфорта с нынешними условиями ипотеки. В то же время среди тех, кто не хочет оформлять ипотеку, 21 процент выбрали в качестве основного препятствия страх перед большими кредитами, 19 процентов — дорогую ипотеку, риск потери работы или снижение дохода, а 12 процентов — высокую стоимость жилья.

Еще шесть процентов боятся ошибиться с моментом и переплатить, если позже цены снизятся, а четыре процента не хотят из-за ипотеки сокращать привычные траты: отдых, развлечения и повседневный комфорт. При этом молодые покупатели больше беспокоятся о стабильности дохода, а люди 29-38 лет — о масштабе кредитного обязательства. После 46 лет россияне чаще готовы приобрести жилье — никаких препятствий не видят 65 процентов этой возрастной группы.

Ранее стало известно, сколько необходимо зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве с помощью потеки. По подсчетом экспертов, доход должен составлять не менее 350 тысяч рублей в месяц.

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