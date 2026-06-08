Россиянин рассказал об абсурдной ночи в магазине

Петербуржец получил 2 года условно после абсурдной пьянки в магазине

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя Алексея Шестакова, который провел абсурдную ночь в магазине со своей девушкой и приятелем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимого признали виновным по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Он полностью признал вину и рассказал следователям об обстоятельствах преступления.

По его словам, он дружил с коллегой Г. из магазина. 23 февраля приятели решили отметить день рождения Г., к ним присоединилась девушка Шестакова, тоже работавшая в торговой точке. Втроем они отметили праздник в спокойной атмосфере и разошлись по домам, но на следующий день у Шестакова было сильное похмелье и он решил похмелиться вместе с приятелем Г. в подсобке, отвлекаясь на выполнение служебных обязанностей в зоне погрузки.

Выпив неполную бутылку виски объемом 0,7 литра, друзья сильно опьянели, тем не менее решили распить еще одну или две бутылки чачи объемом 0,7 литра. После закрытия магазина к ним присоединилась девушка Шестакова, которую в разгар веселья Г. шлепнул по ягодицам. Шестаков не простил приятелю такого отношения к подруге. Между ними завязалась потасовка, которая из подсобки переместилась в торговый зал к стеллажу с молочной продукцией.

При этом Г. в основном лежал на полу, а Шестаков волочил его и наносил удары. Ответные удары товарища еще больше разозлили Шестакова и он схватил с полки консервную банку, от падения которой на Г. обрушилось еще несколько штук. Шестаков избил его банкой, а затем вызвал такси, чтобы отправить товарища домой, но водитель отказался того везти.

Г. неподвижно лежал на земле, пока девушка Шестакова замывала следы крови в магазине. Поняв, что Г. не может передвигаться самостоятельно, она позвонила в скорую помощь. Врачи установили, что пострадавший получил не менее 19 ударов по голове и лицу консервной банкой, не менее 21 удара кулаком по голове, не менее 6 ударов ногой по голове и лицу.

Суд постановил передать вещественное доказательство в виде 13 жестяных банок рыбных консервов деформированной формы со следами вещества бурого цвета на ответственное хранение директору магазина, а после вступления приговора в законную силу уничтожить.

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