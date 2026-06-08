41-летняя солистка группы «Тату» ответила на хейт своей внешности

Солистка «Тату» Лена Катина разозлилась на критику ее отказа от пластики

Солистка группы «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина ответила на хейт своей внешности. Комментарий на премии «МУЗ-ТВ 2026» она дала редакторам Telegram-канала «Звездач».

41-летняя исполнительница разозлилась на критику публики ее отказа от пластики. При этом ее возмутило, что улучшение внешности хирургическим путем считается эталоном современной красоты.

«Естественность практически приравнивается к постыдности. Что случилось? Мы все стареем, у всех появляются морщины. Началось: "Грудь ниже, чем надо, а вот тут у нее морщины". Ну, ребят, это, во-первых, возраст, во-вторых, когда женщина кормит грудью, она никогда не будет такой же, как в 16. Никому никогда угодить на сто процентов нельзя. Нужно уметь принимать себя и любить себя: следить за своим здоровьем, выглядеть хорошо, но это не значит, что нужно наделать себе кучу пластики и вставить себе силиконовые вставки во все места», — высказалась она.

В апреле солистка группы «Тату» высказалась о пластике фразой «очень страшно». Певица заявила, что против хирургических вмешательств.