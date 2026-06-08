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14:29, 8 июня 2026Ценности

41-летняя солистка группы «Тату» ответила на хейт своей внешности

Солистка «Тату» Лена Катина разозлилась на критику ее отказа от пластики
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Солистка группы «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина ответила на хейт своей внешности. Комментарий на премии «МУЗ-ТВ 2026» она дала редакторам Telegram-канала «Звездач».

41-летняя исполнительница разозлилась на критику публики ее отказа от пластики. При этом ее возмутило, что улучшение внешности хирургическим путем считается эталоном современной красоты.

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«Естественность практически приравнивается к постыдности. Что случилось? Мы все стареем, у всех появляются морщины. Началось: "Грудь ниже, чем надо, а вот тут у нее морщины". Ну, ребят, это, во-первых, возраст, во-вторых, когда женщина кормит грудью, она никогда не будет такой же, как в 16. Никому никогда угодить на сто процентов нельзя. Нужно уметь принимать себя и любить себя: следить за своим здоровьем, выглядеть хорошо, но это не значит, что нужно наделать себе кучу пластики и вставить себе силиконовые вставки во все места», — высказалась она.

В апреле солистка группы «Тату» высказалась о пластике фразой «очень страшно». Певица заявила, что против хирургических вмешательств.

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