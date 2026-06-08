Созданная Трампом экономика разочаровала американцев

Bloomberg: Трамп теряет доверие избирателей из-за инфляции и дорогого бензина

Американские избиратели теряют веру в экономику, созданную президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной таких настроений электората стали высокие цены на бензин в Соединенных Штатах, а также инфляция, которая, как ожидается, превысит четыре процента. По мере того как противостояние в Ормузском проливе затягивается, а топливо в США остается дорогим, рейтинг одобрения Трампа уже упал почти до самого низкого уровня за оба его президентских срока. При этом глава Белого дома сам усугубил ситуацию, заявив, что не думает о росте цен и не заботится о предстоящих промежуточных выборах.

Власти США, например, в лице министра финансов Скотта Бессента уверяют, что цены на энергоносители быстро упадут после урегулирования иранского конфликта и возобновления работы Ормузского пролива. Однако когда это произойдет, никто предсказать не может. Кроме того, аналитики призывают не ждать автоматического снижения стоимости топлива после того, как иранский кризис завершится. Этому будут препятствовать повреждения нефтяных объектов и риски возобновления конфликта.

Тем временем в США впервые за три года снизилась почасовая заработная плата. У американцев стало меньше денег, которые они могут откладывать на черный день, что привело к снижению уровня личных сбережений до многолетнего минимума. Индекс экономической уверенности Gallup достиг самой низкой отметки за время президентства Трампа.

До этого президент США признался, что не видит большой проблемы в том, что иранский кризис разогнал цены на нефть. По его словам, то, что нефть подорожала до 98 долларов за баррель, не такая уж большая цена за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.