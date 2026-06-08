В российских школах захотели ввести гипоаллергенное меню

Глава Роспотребнадзора Попова: В школах России хотят ввести гипоаллергенное меню

В школах России хотят ввести гипоаллергенное меню. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она отметила, что эту меру планируют внедрить к началу нового учебного года.

Главный санитарный врач России обратила внимание на то, что в некоторых школах популярны шведские столы. Роспотребнадзор не возражает против использования такой практики, поскольку она позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов, уверена Попова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня.

До этого глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.предложил ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников. Парламентарий заметил, что для реализации инициативы понадобятся серьезные денежные вложения. Он подчеркнул, что сейчас ведется дискуссия с профильными ведомствами по этому вопросу.