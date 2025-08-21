Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 21 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России захотели ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников

Депутат Нилов: Готовится инициатива о бесплатном питании для старшеклассников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников, сообщил «Ленте.ру» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам депутата, подобный законопроект уже был однажды составлен им совместно с коллегами, однако не нашел поддержки.

С учетом предстоящей работы над проектом бюджета будущего года новая версия подготовлена и направлена в правительство для заключения

Ярослав Ниловдепутат Госдумы

«Это предложение, даже требование, родительского сообщества с учетом того, что старшеклассники дольше находятся в школе и вынуждены употреблять в пищу всякую дрянь, которая портит им потом здоровье, это все прямой путь к гастроэнтерологу и лечению за счет ОМС и за счет денег родителей в том числе, потому что приобретаются лекарства. Поэтому нам нужно в первую очередь сохранить здоровье детей и снизить расходы на здравоохранение, обеспечив их горячим питанием», — высказался парламентарий.

Очевидно, что для реализации инициативы потребуются серьезные средства, указал Нилов. Нужно вести дискуссию о том, где их взять, и искать компромиссы вместе с профильными ведомствами, добавил он.

«Я хочу напомнить, в каких дискуссиях и каких интеллектуальных муках рождался закон о том, чтобы горячее питание младшеклассников было, и президент поставил в этом вопросе точку. Долгая была дискуссия на самом высоком уровне. Президент сказал, что не надо устанавливать никаких критериев, все дети равны вне зависимости от материального положения и обязательно горячее питание», — заключил депутат.

Материалы по теме:
«Школьники уже привлекают миллионы и поступают без экзаменов» Александр Ведяхин рассказал о подготовке IT-лидеров
«Школьники уже привлекают миллионы и поступают без экзаменов»Александр Ведяхин рассказал о подготовке IT-лидеров
27 июня 2025
Школьная форма в 2025 году. Новые требования к одежде, как ее выбрать
Школьная форма в 2025 году.Новые требования к одежде, как ее выбрать
13 августа 2025

Ранее профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов призывал обеспечить бесплатным питанием всем учащихся школ, а также воспитанников детских садов.

Сегодня в России бесплатное горячее питание в школах получают ученики 1-4 классов, а также льготники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    На всех украинских чиновников подготовили компромат на Западе

    Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста

    На Западе рассказали о нежелании миллиона украинских беженцев возвращаться на родину

    В России захотели ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников

    Врач рассказал о ранних симптомах рака крови

    Врач случайно отрезал пациенту пенис

    В российском регионе начался пожар на предприятии после атаки беспилотников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости