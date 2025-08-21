В России захотели ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников

Депутат Нилов: Готовится инициатива о бесплатном питании для старшеклассников

Для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников, сообщил «Ленте.ру» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам депутата, подобный законопроект уже был однажды составлен им совместно с коллегами, однако не нашел поддержки.

С учетом предстоящей работы над проектом бюджета будущего года новая версия подготовлена и направлена в правительство для заключения Ярослав Нилов депутат Госдумы

«Это предложение, даже требование, родительского сообщества с учетом того, что старшеклассники дольше находятся в школе и вынуждены употреблять в пищу всякую дрянь, которая портит им потом здоровье, это все прямой путь к гастроэнтерологу и лечению за счет ОМС и за счет денег родителей в том числе, потому что приобретаются лекарства. Поэтому нам нужно в первую очередь сохранить здоровье детей и снизить расходы на здравоохранение, обеспечив их горячим питанием», — высказался парламентарий.

Очевидно, что для реализации инициативы потребуются серьезные средства, указал Нилов. Нужно вести дискуссию о том, где их взять, и искать компромиссы вместе с профильными ведомствами, добавил он.

«Я хочу напомнить, в каких дискуссиях и каких интеллектуальных муках рождался закон о том, чтобы горячее питание младшеклассников было, и президент поставил в этом вопросе точку. Долгая была дискуссия на самом высоком уровне. Президент сказал, что не надо устанавливать никаких критериев, все дети равны вне зависимости от материального положения и обязательно горячее питание», — заключил депутат.

Ранее профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов призывал обеспечить бесплатным питанием всем учащихся школ, а также воспитанников детских садов.

Сегодня в России бесплатное горячее питание в школах получают ученики 1-4 классов, а также льготники.

