Всех учащихся российских школ призвали кормить бесплатно

Профессор Сафонов: Питание детей в школах и детсадах должно быть бесплатным

Всем учащимся школ в России, а также воспитанникам детских садов следует обеспечить бесплатное питание. На это, по мнению профессора кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, не должен влиять доход семьи и место проживания. Свою точку зрения он высказал в беседе с «360.ru».

Эксперт подчеркнул, что такой подход снизит расходы семей на данную статью бюджета.

«Пребывание детей в детсадах и питание в школах должны быть бесплатными. Потому что ребенок воспитывается до 20-22 лет, пока он не получит образование», — указал он.

Кроме того, считает профессор, учащимся колледжей и вузов следует выстроить бесплатное образование. Например, в случае если в семье рождается второй ребенок, то ему должно быть гарантированно бесплатное образование. Если же в семье три и более детей, то все они должны учиться бесплатно.

Ранее член Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что российских учеников следует исключать из школ за одно нарушение — оскорбление учителей.