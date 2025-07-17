Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 17 июля 2025Россия

Всех учащихся российских школ призвали кормить бесплатно

Профессор Сафонов: Питание детей в школах и детсадах должно быть бесплатным
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Всем учащимся школ в России, а также воспитанникам детских садов следует обеспечить бесплатное питание. На это, по мнению профессора кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, не должен влиять доход семьи и место проживания. Свою точку зрения он высказал в беседе с «360.ru».

Эксперт подчеркнул, что такой подход снизит расходы семей на данную статью бюджета.

«Пребывание детей в детсадах и питание в школах должны быть бесплатными. Потому что ребенок воспитывается до 20-22 лет, пока он не получит образование», — указал он.

Кроме того, считает профессор, учащимся колледжей и вузов следует выстроить бесплатное образование. Например, в случае если в семье рождается второй ребенок, то ему должно быть гарантированно бесплатное образование. Если же в семье три и более детей, то все они должны учиться бесплатно.

Ранее член Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что российских учеников следует исключать из школ за одно нарушение — оскорбление учителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы с этим справимся». Индия готова отказаться от российской нефти. Страна заявила о сотрудничестве с десятками поставщиков

    Просившему о свободе генералу вынесли приговор по делу о хищениях в парке «Патриот»

    Влияние новой поставки американского оружия Украине на боевые действия оценили

    Захарова дала совет по общению с Зеленским президенту Польши

    Турист не заплатил за напитки по завышенной цене в Таиланде, был избит и попал на видео

    На Украине не нашли министра культуры

    Россияне высказались об азиатской культуре и любви

    Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

    Названы последствия ухода главы ФРС в отставку для мировой экономики

    На Западе раскрыли преимущество России из-за 50-дневного срока Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости