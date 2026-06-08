Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

Политолог Мезюхо: Армения может претерпеть экономические потери из-за политики Пашиняна

На пути к Европейскому союзу (ЕС) Армения может «побить горшки» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и претерпеть экономические потери от несбалансированной внешней политики премьер-министра Никола Пашиняна в отношении ЕАЭС, СНГ и России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Мезюхо.

«По сути, Никол Пашинян продал части армянского сообщества откровенную информационную клюкву, то есть политический месседж, который невозможно реализовать в обозримой исторической перспективе. Тем проще и продавать подобные прожекты, когда речь идет о том, что потенциальное вступление в Евросоюз является процессом долгим, но на пути к этому процессу Армения может побить горшки с Евразийским экономическим союзом и претерпеть грандиозные экономические потери от несбалансированной внешней политики ее премьера в отношении ЕАЭС, СНГ и Российской Федерации», — сказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что Армению не ждут с распростертыми объятиями в составе Евросоюза, поскольку она не соответствует экономическим требованиям, которые выдвигаются к странам, вступающим в объединение.

«Более экономически развитая Турция уже многие годы находится в Евроассоциации и в состоянии кандидатства в члены Европейского союза, и ее в это интеграционное объединение не принимают. Что же говорить об Армении?» — отметил Мезюхо.

По мнению политолога, Пашинян в обозримой перспективе отправится в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«В обозримой перспективе Никол Пашинян отправится в Кремль на переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. Он, как и в свое время Виктор Янукович, будет пытаться совершить геополитический шпагат. Украинские грабли ничему не учат армянское руководство», — добавил Мезюхо.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.