Заболевшей раком звезде реалити-шоу сделали операцию

Звезде австралийского шоу WAG Nation Линетт Болтон удалили раковую опухоль из груди

Звезде австралийского реалити-шоу WAG Nation Линетт Болтон, заболевшей раком груди, сделали операцию. Об этом пишет 7 News.

Телезвезда перенесла лампэктомию — операцию, при которой удаляется часть тканей молочной железы вместе с опухолью. «Теперь ждем результатов лабораторных исследований», — рассказала Болтон в соцсетях. Она также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Отмечается, что в декабре участница реалити начала курс химиотерапии. В процессе лечения у Болтон выпали волосы — в блоге она опубликовала фото с лысой головой.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Элдос Алмазов, заболевший агрессивным видом рака — остеосаркомой, назвал адом свое состояние после химиотерапии. Юморист, в частности, пожаловался на сильную тошноту.