Жители Германии приехали со всей страны на митинг против Мерца

«Известия»: Немцы вышли на улицы с «Планом из 11 пунктов» против правительства

В Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики правительства Фридриха Мерца. Участники демонстраций потребовали отставки канцлера и организации досрочных парламентских выборов, сообщают «Известия», публикующие кадры с места событий.

Организаторы митингов подготовили обращение к властям, получившее название «План из 11 пунктов». В перечень требований вошли немедленная смена руководства страны, прекращение финансовой помощи сторонам вооруженных конфликтов, снижение тарифов на энергоносители и ужесточение миграционного законодательства.

Недовольные текущим курсом правительства приехали на протест из разных регионов Германии. Жительница Баварии в беседе с «Известиями» заявила, что Мерц не отстаивает интересы граждан.

«От нас постоянно требуют платить все больше и больше. У нас семейное предприятие среднего бизнеса, и в какой-то момент это становится просто непосильным. Такова реальность. Если все эти реформы, касающиеся среднего бизнеса, будут приняты, это обернется настоящей катастрофой — в том числе и для фермеров», — рассказала женщина.

Ранее немецкие СМИ писали, что уровень недовольства канцлером ФРГ среди населения Германии достиг 77 процентов. Таким образом, был установлен новый антирекорд. Рейтинг Мерца резко упал на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля.