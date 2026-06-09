18-летний турист перегрелся во время похода и не выжил в США

18-летний турист отправился к достопримечательности в США, перегрелся во время похода и не выжил. Об этом сообщает CBS News.
3 июня спасатели нацпарка Гранд-Каньон обнаружили молодого человека в девяти метрах от тропы Брайт-Энджел. Он получил тепловой удар. Сотрудники экстренных служб прибыли к пострадавшему на вертолете и попытались оказать ему помощь, однако реанимировать путешественника не удалось.
Позже выяснилось, что юноша намеревался в одиночку дойти до ущелья и вернуться. «Походы к местам, расположенным ниже садов Хавасупаи, не рекомендуются для однодневных походов из-за большой протяженности маршрута, резких перепадов температуры и высот примерно в 1500 метров в каждую сторону», — уточняется на сайте службы национальных парков.
На данный момент сотрудники службы округа Коконино проводят расследование смерти молодого путешественника.
Ранее 20-летний турист отправился в одиночный поход по горам Японии и не выжил. Накануне трагедии гость азиатской страны поссорился с родителями из-за использования ChatGPT во время совместного отпуска.