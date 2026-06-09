9 июня по всему миру празднуют День архивов. Также в этот день исполняется 354 года со дня рождения российского императора Петра I. День рождения празднует американский актер Джонни Депп. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день архивов
В 2007 году на генеральной ассамблее в Канаде Международный совет архивов учредил новый праздник с целью привлечь внимание властей и жителей стран к проблемам хранения архивных документов.
Архивы являются своего рода информационными центрами, они обеспечивают качественное хранение и доступ к историческим документам и памятникам культуры. Таким образом сотрудники архивов участвуют в решении государственных задач и научных вопросов.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 июня
- День рождения Дональда Дака;
- Международный день аккредитации;
- Дeнь пускания мыльных пузырей;
- День южноамериканского футбола;
- Всемирный день антифосфолипидного синдрома.
Какой церковный праздник 9 июня
День памяти праведного Иоанна Русского
Иоанн служил простым солдатом в армии Петра I. Во время Прутского похода попал в плен и был продан татарами начальнику турецкой конницы. Пленных христиан турки пытались обратить в мусульманство. Иоанн отказался предавать свою веру, за что его подвергли жестоким пыткам. Однако видя стойкость и храбрость раба, хозяин Иоанна вскоре перестал его мучить.
Своей добротой и трудолюбием Иоанн заслужил уважение среди других рабов: он помогал им в работе и утешал в беде. По вечерам святой усердно молился и по возможности посещал храм. Свой земной путь Иоанн завершил спокойно. Узнав о кончине раба, хозяин передал его тело священникам. На погребение собрались почти все христиане города.
Какие еще церковные праздники отмечают 9 июня
- День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского;
- День памяти мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина;
- День памяти преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита;
- Перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы Московских;
- Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.
Приметы на 9 июня
- Если 9 июня на рассвете душно, то в ближайшее время будет дождь;
- Если рябина пышно цветет, будет хороший урожай овса;
- Если цветки жимолости потеряли аромат — впереди засуха.
Кто родился 9 июня
Петр I (1672-1725)
Первый император Всероссийский Петр Великий родился 9 июня 1672 года. Среди основных достижений правителя: создание русского флота и регулярной армии, основание Санкт-Петербурга, открытие первого музея в стране и первой гимназии. Из Европы Петр I привез в Россию тюльпаны и картофель. Именно благодаря ему в стране появилась традиция украшать елки на Новый год, да и сам праздник император перенес на 1 января. Но самое главное — благодаря деятельности Петра I, Российская империя стала великой мировой державой.
Джонни Депп (63 года)
Американский актер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года. Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах Тима Бертона: «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. Также многие знают актера по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Кто еще родился 9 июня
- Натали Портман (45 лет) — американская актриса, обладательница «Оскара»;
- Мэттью Беллами (48 лет) — британский музыкант, фронтмен группы Muse;
- Елена Панова (49 лет) — российская актриса и кино;
- Майкл Джей Фокс (65 лет) — американский актер;
- Джон Лорд (1941-2012) — британский музыкант, участник группы Deep Purple.