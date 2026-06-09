Преемник ушедшей из России сети спортивных товаров подошел к банкротству

«Ъ»: Риски банкротства сети спортивных товаров Desport в 2026 году резко выросли

С начала 2026 года о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Октоблу», которое управляет сетью магазинов спортивных товаров Desport, обратились уже 13 контрагентов, хотя за весь 2025 год их было всего двое. Об этом, указывая на резко возросшие риски банкротства преемника французской сети Decathlon, покинувшей Россию, пишет «Коммерсантъ».

Последним из этого списка стало ООО «Темпо Инвест» (управляет торговым комплексом «Охта Молл» в Санкт-Петербурге). На фоне нарастающего негатива в мае Desport из-за технических проблем две недели не мог продавать большую часть ассортимента и поднял цены на маркетплейсах.

По данным СПАРК, в прошлом году выручка «Октоблу» упала на 35,3 процента в годовом выражении, до 3,2 миллиарда рублей. При этом чистый убыток составил 2,3 миллиарда рублей, что лишь немногим лучше результата 2024 года — 2,9 миллиарда.

За 2025 год компания получила более 150 исков на сумму 1,08 миллиарда рублей, а в этом году их число продолжило расти. Одновременно сокращается число торговых точек — по данным сервиса «Яндекс Карты», в девяти городах России работают всего 16 магазинов.

Руководитель группы по банкротству юрфирмы Vegas Lex Валерия Тихонова отметила, что большинство поданных банкротных заявлений к «Октоблу» оставлено без движения, поскольку они зачастую рассматриваются в качестве способа выбивания долгов. Однако погашение задолженностей перед такими кредиторами не решит проблемы компании, потому что в какой-то момент средств на всех у нее не хватит, и дело закончится банкротством.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская оценивает шансы на восстановление бизнеса Desport как достаточно низкие.

Ранее сообщалось, что крупный российский производитель одежды Gloria Jeans пытается избавиться (продать или сдать в аренду) от последних крупных производственных площадок в Ростовской области, которые расположены в Шахтах и Новошахтинске. Однако другие компании не видят смысла в их приобретении из-за стагнации рынка.