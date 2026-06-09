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17:39, 9 июня 2026Россия

Более 250 квартир и домов оказались повреждены в Белгородской области из-за детонации

В Белгородской области более 250 квартир и домов повреждены из-за детонации
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и селе Беловское более 250 квартир, домов, социальных и коммерческих объектов оказались повреждены после детонации. Об этом сообщает оперштаб региона.

В публикации говорится, что в селе Беловское Белгородского округа после детонации пострадали пять мирных жительниц, повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в Telegram.

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