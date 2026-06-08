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12:50, 8 июня 2026Россия

Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного дома в российском городе

Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в Telegram.

По данным чиновника, боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотного летательного аппарата не сдетонировала. «Прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли беспилотник», — пояснил Демидов.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили 310 беспилотников ВСУ над Россией. Налетам подверглись 14 регионов, включая Белгородскую область.

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