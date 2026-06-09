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13:35, 9 июня 2026Экономика

Часть россиян предупредили о повышенном риске в жару

Врач Косенкова: В жару обостряются сердечно-сосудистые заболевания и астма
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой стоит быть особенно осторожными в жару из-за риска обострения. Об этом предупредила главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова в беседе с РИА Новости.

«В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания», — объяснила специалист. При появлении тревожных ощущений она посоветовала обратиться к врачу.

Косенкова добавила, что в группе риска также находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, в том числе диуретики. Помимо пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно сильно от жары могут пострадать пожилые люди и дети до трех лет.

Ранее сообщалось, что 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.

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