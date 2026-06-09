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10:52, 9 июня 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 11

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Всего с полуночи вторника, 9 июня, средства ПВО уничтожили 11 дронов, которые летели в сторону города.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны перехватили над регионами страны 140 украинских дронов. Помимо Московского региона, атаке подверглись Орловская и Тульская области, а также Крым.

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