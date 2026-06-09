Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

Участница австралийского шоу «Фермер ищет жену» Бене упала в обморок после отказа жениха

Участница австралийского романтического реалити-шоу «Фермер ищет жену» (The Farmer Wants a Wife) Бене упала в обморок после того, как жених — 37-летний фермер Джейсон — отказался строить с ней отношения. Об инциденте, произошедшем на съемках, сообщает издание The Sun.

В эфире программы за сердце Джейсона боролись семь девушек. Сходив на свидание с каждой из них, фермер принял решение отправить нескольких участниц домой. В числе невест, которым он отказал, была и 31-летняя Бене. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в проекте. Мне было очень приятно познакомиться с вами, и я желаю вам удачи», — обратился он к выбывшим из шоу девушкам.

Бене и Джейсон обнялись на прощание, после чего ей резко стало плохо. Она сморщила лицо и начала спотыкаться. Ведущая передачи Натали Грузлевски спросила, все ли у нее в порядке, на что та ответила отрицательно. Вскоре она потеряла сознание.

Пострадавшей оказали помощь на месте. Позднее Бене назвала свой обморок «самой позорной вещью», которая когда-либо с ней случалась.

Ранее сообщалось, что английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на телеканале ITV. Сразу после этого трансляцию прервали.