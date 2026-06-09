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16:16, 9 июня 2026Россия

Десятки людей отравились на поминках в кафе в российском регионе

Десятки людей отравились на поминках в кафе в башкирском Кумертау
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Десятки человек отравились на поминках в кафе «Остерия» в городе Кумертау в Башкирии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Одна из пострадавших в российском регионе отметила, что прощающиеся почувствовали недомогание. Двоих человек забрали в инфекционное отделение больницы. Другие остались дома с температурой, рвотой и диареей.

Люди обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Предположительно, причиной отравления могли стать несвежие зразы — мясные котлеты с начинкой.

В самой «Остерии» уверены, что посетители отравились не в их заведении.

До этого сообщалось, что в Лабинске 60 человек отравились на поминках, у них обнаружили сальмонеллез. Удалось выяснить, что официантка в кафе накладывала картошку руками без перчаток и сидела в телефоне. Стаканы для них ополаскивали в мутной воде и тут же отдавали на раздачу. Ложки были в жире, котлеты внутри оказались сырыми.

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