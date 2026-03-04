Десятки россиян отравились на поминках

В Лабинске 60 человек отравились на поминках, у них обнаружили сальмонеллез

В Лабинске в Краснодарском крае 60 человек отравились на поминках в кафе, у них обнаружили сальмонеллез. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям российского издания, десятки человек из двух компаний находились в одном заведении. Сотрудники не успевали накрывать столы и за дело принялись родственники одного из усопших.

Также выяснилось, что официантка накладывала картошку руками без перчаток и сидела в телефоне. Стаканы для них ополаскивали в мутной воде и тут же отдавали на раздачу. Ложки были в жире, котлеты внутри оказались сырыми. Тогда посетители, потерявшие близких, не стали конфликтовать с руководством точки общепита.

Позже 60 человек, присутствовавшие на поминках, пожаловались на жар, рвоту, диарею и слабость. В инфекционное отделение больницы обратились восемь граждан, среди них были несовершеннолетние. У всех диагноз — сальмонеллез.

Представители Роспотребнадзора выяснили, что в кафе сырое мясо разделывали там же, где моют посуду, там же хранили и чистую. Часть сотрудников трудились без медицинских книжек. Заведению выписали штраф в 100 тысяч рублей.

