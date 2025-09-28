Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 28 сентября 2025Россия

Российская семья не выжила после обеда с грибами

Семья из Тверской области насмерть отравилась грибами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom  

Семья из города Бологое Тверской области не выжила, отравившись обедом с грибами. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 47-летний россиянин и его 43-летняя жена почувствовали себя плохо, после того как съели грибы, и вызвали скорую. Их экстренно повезли в больницу, но спасти не удалось. Мужчины не стало еще по пути в медицинское учреждение.

Согласно данным экспертизы, оба отравились ядовитым веществом. Жилье россиян уже осмотрели. Специалисты назначили дополнительные исследования.

Ранее россиянам назвали опасные места для сбора грибов. Как отметила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, ежегодно регистрируются сотни случаев отравлений как ядовитыми, так и съедобными видами грибов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    В Москве началось прощание с режиссером Кеосаяном

    Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Кеосаян раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью

    Появились подробности о пожаре в московском приюте для собак

    Глушаков объявил дату прощального матча

    Американский актер Стивен Сигал пришел на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

    Мать позволила дочери сбежать с любовником и обвинила в ее пропаже тигра

    Кремль анонсировал крупное выступление Путина

    Российская семья не выжила после обеда с грибами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости