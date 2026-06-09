Девушка в коротком белом платье оседлала раненого оленя

В Японии девушка в коротком платье уселась на оленя и вызвала скандал

В Японии девушка оседлала раненого оленя и попала под шквал критики. Об этом пишет Mothership.

Скандал разразился после того, как в сети появился ролик, снятый 1 июня в городе Нара. На видео девушка в коротком белом платье забралась в загон с оленями и уселась на одного из них. Животное отбежало в сторону, но девушка последовала за ним и снова оседлала. В итоге олень попытался ее боднуть, после чего она ушла.

Волонтер, присматривавший за оленями в парке, назвал инцидент очень печальным, так как животное недавно попало под машину и получило травму. В администрации Нары назвали поведение девушки крайне неуместным.

Пользователи сети обвинили девушку в издевательстве над животным. Другие отметили, что в Наре олени считаются посланниками богов, и ее поведение было проявлением неуважения в японской культуре. Грозит ли ей наказание, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Гумма олени выбежали на дорогу и погубили пожилого мотоциклиста. Он случайно врезался в одно из животных.