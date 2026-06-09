Дочь неизлечимо больной телеведущей заявила о чуде

Дочь телеведущей Эстер Ранцен, борющейся с раком, назвала каждый день с ней чудом

Дочь известной британской телеведущей Эстер Ранцен, борющейся с раком легких четвертой стадии, Ребекка Уилкокс назвала каждый день с ней чудом. О состоянии матери она рассказала в эфире шоу журналистки Ванессы Фельтц «Ванесса» (Vanessa) на канале Channel 5, передает The Sun.

«[22 июня] ей исполнится 86 лет, и это замечательно. Она не меньше других удивлена, что все еще здесь. Мы так рады этому. (...) Каждый день с ней — это чудо», — заявила Уилкокс, говоря о неизлечимо больной матери.

Она добавила, что телеведущая сейчас проводит много времени в своем саду.

В феврале Ранцен сообщила, что ей осталось недолго жить. Ведущая пожаловалась, что лекарство, которое раньше ей помогало, теперь больше не работает.

Эстер Ранцен прославилась в Великобритании как ведущая программы «Это жизнь!» (That's Life!), выходившей с 1973 по 1994 год на канале «Би-би-си». В 1991-м она была удостоена ордена Британской империи за заслуги в области телерадиовещания. В 2023-м стало известно, что у Ранцен обнаружили рак легких четвертой стадии.