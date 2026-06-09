Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Дочь неизлечимо больной телеведущей заявила о чуде

Дочь телеведущей Эстер Ранцен, борющейся с раком, назвала каждый день с ней чудом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dinendra Haria / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Дочь известной британской телеведущей Эстер Ранцен, борющейся с раком легких четвертой стадии, Ребекка Уилкокс назвала каждый день с ней чудом. О состоянии матери она рассказала в эфире шоу журналистки Ванессы Фельтц «Ванесса» (Vanessa) на канале Channel 5, передает The Sun.

«[22 июня] ей исполнится 86 лет, и это замечательно. Она не меньше других удивлена, что все еще здесь. Мы так рады этому. (...) Каждый день с ней — это чудо», — заявила Уилкокс, говоря о неизлечимо больной матери.

Она добавила, что телеведущая сейчас проводит много времени в своем саду.

В феврале Ранцен сообщила, что ей осталось недолго жить. Ведущая пожаловалась, что лекарство, которое раньше ей помогало, теперь больше не работает.

Эстер Ранцен прославилась в Великобритании как ведущая программы «Это жизнь!» (That's Life!), выходившей с 1973 по 1994 год на канале «Би-би-си». В 1991-м она была удостоена ордена Британской империи за заслуги в области телерадиовещания. В 2023-м стало известно, что у Ранцен обнаружили рак легких четвертой стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Беспокойным людям подсказали способ избавиться от навязчивых мыслей и быстро уснуть

    Банк России описал риск из-за закрытия Ормузского пролива

    В Минобороны сообщили о новой 12-часовой атаке ВСУ на регионы России

    Пятеро мужчин домогались туристки на улице в Азии

    Стало известно об эвакуации жителей после взрывов на российском магистральном газопроводе

    «Реал» объявил об уходе Арбелоа с поста главного тренера

    Дочь неизлечимо больной телеведущей заявила о чуде

    В МЧС раскрыли подробности о взрывах на магистральном газопроводе в российском городе

    Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok