Госдума разрешила управлять багги и вездеходами трем категориям водителей

Госдума разрешила управлять багги водителям с правами категорий B, C и D

Госдума во втором и третьем, окончательном чтениях приняла закон об управлении вездеходами и багги с правами категорий B, C и D. Это следует из думской электронной базы.

Изменения вносятся в законы «О самоходных машинах» и «О безопасности дорожного движения». Теперь право на управление автомобилями категории АII, в которую входят багги, вездеходы и другие самоходные машины, будет подтверждаться правами категорий B, C и D. Правило будет действовать только при использовании машин в рамках аренды и при условии проведения инструктажа по правильному и безопасному управлению техникой.

Сейчас сдать экзамен на права категории АII могут лица с 19 лет. Это требование не будет устранено. Более того, использовать подобные машины по правам категории B также смогут только те, чей возраст достигает 19 лет.

Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев перечислил нарушения, за которые водителя точно лишат прав на управление автомобилем. По его словам, почти наверняка автолюбитель окажется без водительского удостоверения, если покинет место ДТП. Кроме того, водитель лишится прав в случае, когда он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

