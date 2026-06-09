Готовивший теракт в российской колонии признался и раскаялся на видео

ФСБ показала видео признания готовившего теракт в российской колонии

Готовивший теракт в колонии Ульяновской области осужденный сторонник террористической организации признался в содеянном на видео. Ролик ЦОС ФСБ публикует ТАСС.

На кадрах, снятых сотрудниками силового ведомства, виден находящийся в допросной мужчина в форменной одежде российского заключенного. Он рассказал, что готовил нападение на сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) на мусульманский праздник Курбан-байрам, для чего детально изучил маршруты передвижения силовиков и заготовил заточки из арматуры. Он полагал, что планируемые расправы вызовут большой общественный резонанс.

В завершение своего выступления заключенный обратился к мусульманам и призвал не повторять его ошибок.

Ранее, 9 июня, стало известно, что сотрудники ФСБ и ФСИН России сорвали террористический акт в одной из исправительных колоний Ульяновской области.