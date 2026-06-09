Граничащая с Россией страна приняла Зеленского

Зеленский прибыл в Эстонию и встретился с премьером Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства также сообщил, что перед началом мероприятия встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они обсудили работу над развитием антибаллистической защиты Европы и подготовку соглашения в формате Drone Deal (сделка по дронам).

«Отдельное внимание — нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира. Я проинформировал премьер-министра о наших контактах с европейцами и американцами», — добавил он.

Ранее украинский лидер заявил, что Украина планирует создать антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Он также отметил, что страны «Евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) помогут Украине с приобретением антибаллистики.