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09:11, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл планы по созданию европейской антибаллистики

Зеленский: Украина планирует создать антибаллистическую систему вместе с Великобританией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украина планирует создать антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью The Guardian, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что страны «Евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) помогут Украине с приобретением антибаллистики. При этом он выразил надежду, что Киев сможет разработать европейскую антибаллистическую систему совместно с Великобританией.

«Надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании», — отметил он.

Ранее украинский лидер опубликовал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. Он предложил встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

В России инициативу президента Украины раскритиковали. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленскому следовало донести свое жаление дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

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