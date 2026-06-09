Хазанову спасли жизнь в Израиле

Артист Геннадий Хазанов заявил, что ему спасли жизнь в Израиле

Актер и юморист Геннадий Хазанов заявил, что в Израиле ему спасли жизнь. Подробностями он поделился в выпуске подкаста «От реки до моря», доступном на YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился воспоминаниями Хазанов. С какими именно проблемами со здоровьем он столкнулся, артист не уточнил.

По словам Хазанова, его спасли врачи в иерусалимском госпитале. При этом артист подчеркнул, что обратиться за помощью в израильскую клинику ему посоветовали врачи в Москве после того, как они не смогли ему помочь.

Ранее живущий в Израиле известный комик Илья Аксельрод назвал недостатки страны. Он рассказал, что израильтяне наглые и шумные. Также юморист пожаловался на большие налоги.