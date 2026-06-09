Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:41, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Хазанову спасли жизнь в Израиле

Артист Геннадий Хазанов заявил, что ему спасли жизнь в Израиле
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Актер и юморист Геннадий Хазанов заявил, что в Израиле ему спасли жизнь. Подробностями он поделился в выпуске подкаста «От реки до моря», доступном на YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился воспоминаниями Хазанов. С какими именно проблемами со здоровьем он столкнулся, артист не уточнил.

По словам Хазанова, его спасли врачи в иерусалимском госпитале. При этом артист подчеркнул, что обратиться за помощью в израильскую клинику ему посоветовали врачи в Москве после того, как они не смогли ему помочь.

Ранее живущий в Израиле известный комик Илья Аксельрод назвал недостатки страны. Он рассказал, что израильтяне наглые и шумные. Также юморист пожаловался на большие налоги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Александр Петров высказался об отъезде из России

    Российскому региону предсказали погодное буйство

    Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

    В автошколах России появится еще один экзамен

    Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

    В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

    Хазанову спасли жизнь в Израиле

    Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

    Доллар на Украине побил исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok