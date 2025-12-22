Реклама

Живущий в Израиле комик назвал недостатки страны

Живущий в Израиле комик Аксельрод назвал жителей этой страны наглыми и шумными
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Рада и тёрки / Youtube

Известный стендап-комик из Израиля Илья Аксельрод, выступавший в проекте «Comedy Баттл» на ТНТ, раскрыл недостатки жизни в этой стране. На эту тему он высказался в беседе с YouTube-каналом «Рада и терки».

«Да, Израиль имеет огромное количество минусов. Я большой критик своей страны», — сказал Аксельрод. В частности, он назвал жителей этой страны нагловатыми и шумными, а также добавил, что в Израиле большие налоги.

Кроме того, юморист посетовал на нестабильную обстановку в стране из-за военных конфликтов. Вместе с тем, как подчеркнул Аксельрод, жители Израиля готовы сплотиться в трудный момент и помочь друг другу. По его мнению, люди в этой стране чувствуют себя одной семьей.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что в Тель-Авиве люди из маргинальных слоев общества могут соседствовать с миллионерами. При этом он отметил, что любит этот город, поскольку он очень разный.

