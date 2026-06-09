Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:30, 9 июня 2026Ценности

Изменения во внешности певицы Sia обеспокоили пользователей Сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Phamous / BACKGRID / Legion-Media

Изменения во внешности австралийской певицы Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) обеспокоили пользователей Сети. Материал приводит Daily Mail.

50-летнюю исполнительницу хита Chandelier запечатлели на фермерском рынке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в бежевом плаще, белой футболке и розовой бейсболке. Также звезда надела очки и отказалась от макияжа.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, обратив внимание на трансформацию артистки. «Что же музыкальная индустрия сделала с нашей бедной Sia? Почему у нее такое странное лицо?», «Надеюсь, с ней все в порядке, она выглядит не так, как обычно, определенно есть проблемы со здоровьем», «Разве она не была совсем недавно ужасно худой? Выглядит нездорово», «Ее лишний вес может быть следствием приема лекарств», «Я бы предположила, что это проблема со щитовидной железой», — заявили юзеры.

В мае 2023 года Sia впервые призналась, что у нее диагностировали расстройство аутического спектра (РАС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Мадьяр сделал жесткое заявление об Украине

    На Западе заявили об опасениях Зеленского и ЕС из-за мира Росией

    Российский город частично превратился в болото из-за аварии

    Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

    Кандидат в генсеки ООН нашла способ решения конфликта на Украине

    Экс-помощник Кучмы обрушился с критикой на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

    Туск разозлился из-за формата переговоров по Украине

    Массированный налет «Гераней» на Харьков и Запорожье сняли на видео

    Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok