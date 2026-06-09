Изменения во внешности певицы Sia обеспокоили пользователей Сети

Изменения во внешности австралийской певицы Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) обеспокоили пользователей Сети. Материал приводит Daily Mail.

50-летнюю исполнительницу хита Chandelier запечатлели на фермерском рынке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в бежевом плаще, белой футболке и розовой бейсболке. Также звезда надела очки и отказалась от макияжа.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, обратив внимание на трансформацию артистки. «Что же музыкальная индустрия сделала с нашей бедной Sia? Почему у нее такое странное лицо?», «Надеюсь, с ней все в порядке, она выглядит не так, как обычно, определенно есть проблемы со здоровьем», «Разве она не была совсем недавно ужасно худой? Выглядит нездорово», «Ее лишний вес может быть следствием приема лекарств», «Я бы предположила, что это проблема со щитовидной железой», — заявили юзеры.

В мае 2023 года Sia впервые призналась, что у нее диагностировали расстройство аутического спектра (РАС).