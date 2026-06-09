Израиль нарушил требование Трампа

Израиль нанес новые удары по Ливану вопреки требованию Трампа о прекращении огня

Израиль нанес новые удары по Ливану вопреки требованию президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на официальных лиц.

«Израиль нанес удар по жилому району древнего ливанского города Тир на юге страны после того, как был отдан приказ об эвакуации десятков тысяч жителей объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — утверждается в публикации.

По данным издания, атака была совершена вопреки требованию американского лидера прекратить удары. По данным официальных лиц, в результате обстрела не стало восьми человек.

Ранее Трамп заявил, что запретил Израилю наносить ракетные удары по Ливану.