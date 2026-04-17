Трамп запретил Израилю бомбить Ливан

Трамп запретил Израилю наносить удары по Ливану, чтобы сделать его снова великим

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретил Израилю наносить ракетные удары по Ливану. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили ему это делать. Хватит значит хватит!» — сказано в публикации.

При этом глава Белого дома отметил, что США будут продолжать работать с Ливаном с целью решения вопроса вокруг шиитского движения «Хезболла».

Также в отдельном посте Трамп подчеркнул, что соглашение не заключено, однако США намерены «сделать Ливан снова великим».

Ранее президент США заявил, что конфликт в Ливане может стать 10-й завершенной им войной. «Для меня было честью завершить девять войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!» — написал он.