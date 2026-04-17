Трамп запретил Израилю бомбить Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретил Израилю наносить ракетные удары по Ливану. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили ему это делать. Хватит значит хватит!» — сказано в публикации.
При этом глава Белого дома отметил, что США будут продолжать работать с Ливаном с целью решения вопроса вокруг шиитского движения «Хезболла».
Также в отдельном посте Трамп подчеркнул, что соглашение не заключено, однако США намерены «сделать Ливан снова великим».
Ранее президент США заявил, что конфликт в Ливане может стать 10-й завершенной им войной. «Для меня было честью завершить девять войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!» — написал он.