19:08, 16 апреля 2026

Трамп приготовился завершить 10-ю войну

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Ливане может стать 10-й завершенной им войной. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун договорились о перемирии сроком на 10 дней. Американский лидер добавил, что поручил своей администрации продолжить переговоры с двумя странами для достижения прочного мира.

«Для меня было честью завершить девять войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!» — написал он.

14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. В Госдепе США сообщили, что Вашингтон будет готов оказать Ливану масштабную финансовую помощь в случае их успеха.

