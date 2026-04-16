Трамп сообщил о перемирии между Израилем и Ливаном

Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун договорились о перемирии сроком на 10 дней. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я только что провел плодотворные беседы с уважаемым президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Эти два лидера договорились, что для достижения мира между их странами они официально объявят 10-дневное перемирие», — написал Трамп.

По словам главы Белого дома, режим прекращения огня будет объявлен 16 апреля в 17:00 по североамериканскому восточному стандартному времени (17 апреля, 1:00 мск). Трамп добавил, что договоренность была достигнута в ходе первой за 34 года встречи представителей Ливана и Израиля, которая состоялась в Вашингтоне.

Ранее ливанский президент призвал к прекращению огня до начала переговоров с Израилем.