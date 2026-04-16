15:15, 16 апреля 2026Мир

Ближневосточная страна выдвинула условие Израилю

Президент Ливана Аун призвал к прекращению огня до начала переговоров с Израилем
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Ливана Джозеф Аун призвал к прекращению огня до начала переговоров с Израилем. Об этом сообщает The Guardian.

«Прекращение огня, к которому призывают Ливан и Израиль, станет естественной отправной точкой для прямых переговоров между двумя странами», — сказал он.

Глава Ливана подчеркнул, что переговоры будут вестись исключительно ливанскими властями, подразумевая, что поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» в них участвовать не будет.

Аун заявил, что вывод израильских войск с территории страны станет важным шагом на пути к укреплению режима прекращения огня и позволит ливанской армии передислоцироваться к границе двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне своих лидеров 16 апреля.

