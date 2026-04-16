Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:54, 16 апреля 2026

Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Израиль и Ливан проведут переговоры на уровне своих лидеров в этот четверг, 16 апреля. Они станут первыми за 34 года, рассказал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам политика, сейчас его команда работает над тем, чтобы создать небольшую передышку в конфликте между государствами. «Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет», — уточнил глава Белого дома, отметив, что это произойдет уже в четверг.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия еврейского государства уничтожит город Бинт-Джбейль на юге Ливана, охарактеризовав его как крупный оплот движения «Хезболлах». Он уже дал соответствующее поручение военным, чтобы те «продолжили расширение зоны безопасности» на юге страны.

14 апреля стало известно, что США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. По информации американского Госдепа, Вашингтон окажет Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Тель-Авивом будут успешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Стало известно о попытке США вытеснить Россию из Ливии

    Мошенники стали активно использовать ограничения работы интернета в России

    Тушу редчайшего 150-летнего животного вынесло на берег

    Врач рассказал о причине болезненной эрекции

    Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в соседней стране

    США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе

    Трамп сообщил о первых за 34 года переговорах по Ближнему Востоку

    Глава СВР рассказал о договоренностях России и США по Украине

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok