Израиль пригрозил уничтожить целый город на юге Ливана

Нетаньяху заявил о планах уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана, назвав его крупным оплотом движения «Хезболлы». Об это он заявил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

«Именно здесь 26 лет назад [экс-лидер шиитского движения] Хасан Насрулла сказал: "Израильтяне - это паутина". Мы вот-вот возьмем Бинт-Джбейля, мы фактически уничтожим этот крупный оплот "Хезболлах"», — сказал он. Нетаньяху добавил, что дал поручение армии «продолжать расширение зоны безопасности» на юге Ливана.

Вместе с тем он указал, что в настоящее время Израиль ведет переговоры с Ливаном. «Этих переговоров не было более 40 лет», — уточнил он.

Ранее представитель Госдепа Томми Пиготт заявил, что Израиль, США и Ливан готовы начать прямые переговоры. Пиготт подчеркнул, что США окажут Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Израилем будут успешными.