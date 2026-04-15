Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 15 апреля 2026

Израиль пригрозил уничтожить целый город на юге Ливана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана, назвав его крупным оплотом движения «Хезболлы». Об это он заявил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

«Именно здесь 26 лет назад [экс-лидер шиитского движения] Хасан Насрулла сказал: "Израильтяне - это паутина". Мы вот-вот возьмем Бинт-Джбейля, мы фактически уничтожим этот крупный оплот "Хезболлах"», — сказал он. Нетаньяху добавил, что дал поручение армии «продолжать расширение зоны безопасности» на юге Ливана.

Вместе с тем он указал, что в настоящее время Израиль ведет переговоры с Ливаном. «Этих переговоров не было более 40 лет», — уточнил он.

Ранее представитель Госдепа Томми Пиготт заявил, что Израиль, США и Ливан готовы начать прямые переговоры. Пиготт подчеркнул, что США окажут Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Израилем будут успешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok