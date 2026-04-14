22:20, 14 апреля 2026Мир

США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Израиль, США и Ливан готовы начать прямые переговоры. Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт по итогам трехсторонних дискуссий, передает РИА Новости.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, стороны уже согласовали время и место проведения переговоров, однако подробности не приводятся. Пиготт подчеркнул, что США окажут Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Израилем будут успешными.

Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что для завершения конфликта в Ливане необходимо добиться от Израиля полного прекращения агрессии и огня, немедленного вывода армии с территории Ливана, а также освобождения пленных и возвращения переселенцев.

