22:04, 13 апреля 2026

Лидер «Хезболлы» перечислил условия окончания конфликта в Ливане

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Khaled Al Hariri / Reuters

Генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем перечислил три основных условия прекращения конфликта в Ливане. Как пишут РИА Новости, они же были согласованы при прекращении огня в ноябре 2024 года.

«Хезболла» требует полного прекращения агрессии и огня Израилем, немедленного вывода армии с территории Ливана, а также освобождения пленных и возвращения переселенцев.

Касем подчеркнул, что «Хезболла» будет продолжать противостоять Израилю, если он продолжит атаковать Ливан и оккупировать территории.

«Сопротивление тайно и методично восстановилось, и при возможности мы захватим в плен солдат противника», — добавил Касем.

В завершении лидер шиитского сопротивления напомнил о существующем соглашении от ноября 2024 года о прекращении огня, которое на протяжении 15 месяцев не соблюдалось израильской стороной. Однако, чтобы завершить конфликт, требуется соблюдать пункты данного документа.

Ранее стало известно о возможной попытке Израиля сорвать перемирие Соединенных Штатов Америки (США) и Ирана.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    ВС России активизировали наступление в Сумской области

    Сделавшую кальян на куличе россиянку задержали

    Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки

    В Москве иномарка на полной скорости вылетела с моста в воду

    Раскрыта сумма оставленных Трампом чаевых доставщику еды

    Названо время и место следующих переговоров США и Ирана

    На Западе сообщили о серьезной ошибке Ирана

    Медведев высказался о блокировке Ормуза цитатой из классика

    Российские военные показали мощное уничтожение средств передвижения ВСУ

    Все новости
