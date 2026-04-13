Лидер «Хезболлы» перечислил условия окончания конфликта в Ливане

Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал главные условия окончания конфликта в Ливане

Генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем перечислил три основных условия прекращения конфликта в Ливане. Как пишут РИА Новости, они же были согласованы при прекращении огня в ноябре 2024 года.

«Хезболла» требует полного прекращения агрессии и огня Израилем, немедленного вывода армии с территории Ливана, а также освобождения пленных и возвращения переселенцев.

Касем подчеркнул, что «Хезболла» будет продолжать противостоять Израилю, если он продолжит атаковать Ливан и оккупировать территории.

«Сопротивление тайно и методично восстановилось, и при возможности мы захватим в плен солдат противника», — добавил Касем.

В завершении лидер шиитского сопротивления напомнил о существующем соглашении от ноября 2024 года о прекращении огня, которое на протяжении 15 месяцев не соблюдалось израильской стороной. Однако, чтобы завершить конфликт, требуется соблюдать пункты данного документа.

Ранее стало известно о возможной попытке Израиля сорвать перемирие Соединенных Штатов Америки (США) и Ирана.