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12:18, 9 июня 2026Наука и техника

«Калашников» поставил заказчику «Новатор»

«Калашников» поставил заказчику экипировку комплекта «Новатор»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставку крупной партии модернизированного комплекта экипировки «Новатор» заказчику. Об этом сообщила пресс-службе концерна.

«"Триада-ТКО" в рамках апробации поставляет изделия из состава перспективного комплекта экипировки "Новатор" в модернизированной расцветке ЕМР-М для умеренного климата», — говорится в сообщении.

В комплект поставки входят всесезонный костюм из мультиэластичного софтшелла, ветроводозащитный костюм из трехслойной тефлоновой мембранной ткани, а также утепленный костюм с улучшенной конструкцией. Кроме того, в состав комплекта «Новатор» входят флисовая куртка, нательное белье и всесезонный шарф из материала, который не поддерживает горение. Головные уборы представлены фуражкой из софтшелла и флисовой шапкой.

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Концерн подчеркнул, что «Триада-ТКО» уже поставляла ограниченную партию изделий комплекта «Новатор» и получила положительные отзывы.

В мае стало известно, что на выставке «Экипировка» в Москве представили бронежилет «Гранат БС-К» с бронеэлементами из карбида бора.

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