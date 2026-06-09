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14:00, 9 июня 2026Экономика

Ледники на Эльбрусе подтаяли

Географ Кондратьева: Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ozkan Bilgin / Anadolu Agency via Getty Images

Ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров из-за осадков и роста температуры воздуха почти на один градус. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

Она уточнила, что исследования на Эльбрусском ледниковом массиве, проведенные с 2022 по 2025 год, показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров.

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Таяние фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе, при этом ледники северной ориентации показывают более высокую стабильность по сравнению с южной экспозицией. «Мы определили, что у нас в Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров», — уточнила эксперт. Такая динамика ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков, что активизирует в том числе сход селей и оползней.

Тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм прослеживается в восточной части Северного Кавказа. Ледников уже практически нет в Ингушетии и Чечне, в Дагестане остались небольшие «леднички».

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