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12:22, 9 июня 2026Мир

МИД Китая высказался о задержании танкеров с якобы российской нефтью

МИД Китая выступил против решения ЕС задерживать танкеры с российской нефтью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marine Nationale / Handout via Reuters

Китай не поддерживает односторонние санкции, которые не имеют под собой никаких оснований в международном праве. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) задерживать танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть в Средиземном море. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видели соответствующие сообщения, и Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть.

По словам главного евродипломата, действия Евросоюза направлены на «ограничение возможностей России», в том числе касающихся конфликта на Украине.

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