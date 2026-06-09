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Силовые структуры
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19:15, 9 июня 2026Силовые структуры

Мигранты выпрыгивали из окон при виде российской полиции

В Петербурге мигранты прыгали из окон, пытаясь скрыться от полиции
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция провела миграционный рейд в доме на улице Правды, где идет капитальный ремонт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по городу и области.

Всего проверили 80 человек, из них 59 — иностранные граждане, занятые на строительных и реставрационных работах.

Некоторые рабочие попытались скрыться еще до начала проверки. Они прыгали из окон, спускались по строительным лесам и прятались в подвалах. Все беглецы были задержаны. Причиной испуга стали поддельные документы о регистрации.

По итогам рейда 12 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ («нарушение режима пребывания»). Им грозит выдворение за пределы России.

Ранее в Санкт-Петербруге десятки мигрантов оказались в полиции после рейда в Апраксином дворе.

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