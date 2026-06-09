Мигранты выпрыгивали из окон при виде российской полиции

В Петербурге мигранты прыгали из окон, пытаясь скрыться от полиции

В Санкт-Петербурге полиция провела миграционный рейд в доме на улице Правды, где идет капитальный ремонт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по городу и области.

Всего проверили 80 человек, из них 59 — иностранные граждане, занятые на строительных и реставрационных работах.

Некоторые рабочие попытались скрыться еще до начала проверки. Они прыгали из окон, спускались по строительным лесам и прятались в подвалах. Все беглецы были задержаны. Причиной испуга стали поддельные документы о регистрации.

По итогам рейда 12 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ («нарушение режима пребывания»). Им грозит выдворение за пределы России.

Ранее в Санкт-Петербруге десятки мигрантов оказались в полиции после рейда в Апраксином дворе.