Десятки мигрантов оказались на допросе после рейда на российском рынке

В Петербурге после рейда в Апраксином дворе полиция задержала 20 мигрантов

В Санкт-Петербруге десятки мигрантов оказались в полиции после рейда в Апраксином дворе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Правоохранители проверили хостел для иностранцев, расположенный на территории Апраксина двора. В результате 23 мигранта были привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России»). Сейчас решается вопрос об их депортации.

По данным правоохранителей, когда полиция приехала в хостел, внутри находилось 112 приезжих. Некоторые из них пытались спрятаться за вещами на вешалке, а другие — убежать через черный ход. При осмотре нескольких комнат силовики нашли кинжалоподобные ножи и газовый пистолет. Все найденное было отправлено на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция задержала 81 мигранта в ходе рейда на хладокомбинате.