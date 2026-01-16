Почти 100 мигрантов оказались в руках силовиков после рейда на российском хладокомбинате

В Екатеринбурге полиция задержала 81 мигранта в ходе рейда на хладокомбинате. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.
В результате 47 иностранцев выдворили из страны из-за отсутствия документов на право пребывания в России. Еще 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции.
Во время рейда на территории хладокомбината в арендованных помещениях силовики обнаружили общежитие, в котором проживало большое количество граждан среднеазиатских республик. Рядом находится цех по обработке рыбы, где мигранты и трудились.
Ранее в Челябинской области осудили мужчину за организацию нелегальной миграции тысячи иностранцев.