Силовые структуры
12:55, 16 января 2026Силовые структуры

Почти 100 мигрантов оказались в руках силовиков после рейда на российском хладокомбинате

В Екатеринбурге полиция задержала 81 мигранта в ходе рейда на хладокомбинате
Варвара Митина (редактор)

Фото: МВД РФ

В Екатеринбурге полиция задержала 81 мигранта в ходе рейда на хладокомбинате. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

В результате 47 иностранцев выдворили из страны из-за отсутствия документов на право пребывания в России. Еще 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции.

Во время рейда на территории хладокомбината в арендованных помещениях силовики обнаружили общежитие, в котором проживало большое количество граждан среднеазиатских республик. Рядом находится цех по обработке рыбы, где мигранты и трудились.

Ранее в Челябинской области осудили мужчину за организацию нелегальной миграции тысячи иностранцев.

