Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

В Челябинской области осудили мужчину за организацию нелегальной миграции

В Челябинской области осудили мужчину за организацию нелегальной миграции тысячи иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что мужчина в период с января 2022 года по апрель 2024 года в составе группы организовал незаконное пребывание в России более тысячи иностранных граждан. Им изготавливали поддельные документы об образовании, заключении брака и свидетельства о рождении.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ректора российского вуза обвинили в заработке на нелегальных мигрантах.