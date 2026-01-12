Ректора российского вуза обвинили в заработке на нелегальных мигрантах

В Петербурге ректора частного вуза Борзова обвинили в легализации 501 мигранта

Ректор частного вуза в Санкт-Петербурге предстанет перед судом за легализацию более 500 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», речь идет о ректоре реставрационно-строительного института Александре Борзове. Предварительно, в преступную группу входил он сам и двое сообщников — предприниматель и уроженец государства Ближнего Востока с тройным гражданством.

Злоумышленники подыскивали иностранцев, которые хотели продлить срок пребывания в России, а затем оформляли им учебные визы без реального обучения. По такой схеме за период с января 2020 года по ноябрь 2024-го они смогли легализовать 501 мигранта и заработать более 40 миллионов рублей.

Сейчас все члены преступной группы находятся под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали организатора и 20 членов группы, которые заработали на легализации иностранцев 500 миллионов рублей.

