Силовые структуры
09:54, 23 декабря 2025Силовые структуры

Заработавших полмиллиарда рублей на мигрантах в России задержали

ФСБ задержала россиян, заработавших на легализации иностранцев 500 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала организатора и 20 членов группы, заработавших на легализации иностранцев 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Группа организовала масштабный канал незаконной миграции для граждан из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. За деньги ее члены помогали иностранцам оформлять фиктивные приглашения от номинальных юридических лиц.

Большинство мигрантов планировали незаконную трудовую деятельность или транзит в Европу. После въезда в Россию они могли бесконтрольно перемещаться по стране.

С 2024 года по этой схеме группа легализовала более двух тысяч мигрантов. Обыски прошли на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края.

Как «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Задержанных взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве управление ФСБ раскрыло канал, незаконно легализовавший более 53 тысяч мигрантов.

